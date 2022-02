Zigaretten in TV-Serien – Animiert Netflix zum Rauchen? Während Disney die Zigarette komplett verbannt, wird in Netflix-Serien wie «Queen's Gambit» munter geraucht. Besonders oft tun es die weiblichen Figuren. Pascal Blum Matthias Lerf

Sieht nach Absturz aus: Beth Harmon in «Queen’s Gambit». Foto: Phil Bray (Netflix)

Beth Harmon sitzt auf dem Sofa, in einer Hand die Zigarette, in der anderen die Bierdose. Die Hauptfigur in der Netflix-Schachserie «Queen’s Gambit» hat einen schlechten Tag (und hat es trotzdem geschafft, sich die Beine zu rasieren).