Dank 3:0 gegen Wil – Und plötzlich liegt Thun auf Platz 2 Die Berner Oberländer sind gegen den FC Wil die bessere Mannschaft und gewinnen deshalb verdient 3:0. Damit preschen sie in der Tabelle vor. Marco Spycher

Der Torschütze im Mittelpunkt: Nias Hefti und seine Teamkollegen bejubeln das 1:0. Foto: Patric Spahni

Auch nach der Länderspielpause setzt der FC Thun seinen Aufwärtstrend unter Trainer Carlos Bernegger fort. Die Berner Oberländer bezwingen den FC Wil in der Stockhorn Arena 3:0 – und preschen damit in der Tabelle der Challenge League auf Platz 2 vor.

Die Teams lieferten sich in der ersten Halbzeit lange einen offenen Schlagabtausch, doch die grossen Chancen blieben aus. Bis zur 34. Minute. Nach einem Eckball von Kenan Fatkic stimmte die Zuordnung in der Defensive der St. Galler gar nicht, so konnte Captain Nicola Sutter für Nias Hefti mustergültig ablegen. Der 20-Jährige, der in der 4. Minute für den verletzten Omer Dzonlagic ins Spiel kam, zog ab und erwischte mit seinem Schuss Wil-Torhüter Philipp Köhn auf dem falschen Fuss. Das 1:0 war Heftis erstes Tor in der laufenden Meisterschaft.

Kurz vor der Pause bot sich den Thunern gar die Gelegenheit, auf 2:0 zu erhöhen. Nach einer Flanke kam Nikki Havenaar aus kurzer Distanz und völlig freistehend zum Abschluss. Doch der Innenverteidiger, der in der Saison 2018/2019 noch für die St. Galler aufgelaufen war, scheiterte kläglich.

Nach einer Druckphase der Gäste zu Beginn der 2. Halbzeit kam es in der 62. Minute erneut zu einem Eckball für den FC Thun. Erneut lief Fatkic an. Und erneut landete der Ball im Netz. Diesmal war es Fabian Rüdlin, der erfolgreich war. Der Deutsche, seit fünf Spielen ohne Einsatz, wurde Sekunden zuvor eingewechselt. Er traf mit seinem ersten Ballkontakt und mittels traumhaften Direktschuss via Pfosten ins Tor.

Damit aber nicht genug. Den Schlusspunkt setzte Kenan Fatkic in der Nachspielzeit. Nachdem der ehemalige YB-Junior Samuel Ballet den Thuner Grégory Karlen im Strafraum von den Füssen holte, kam es zu einem Elfmeter. Fatkic lief an – und verwandelte eiskalt zum 3:0-Schlussergebnis.