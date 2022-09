Berner Beachsoccer-Spieler – Und plötzlich ist er Europameister Der Oberländer Ariel Schranz legt einen verblüffenden Aufstieg hin – und gehört zum Nationalteam, das unlängst an der EM triumphierte. Adrian Horn

Eine Woche nach dem Erfolg in Cagliari entspannt Ariel Schranz am Thunersee. Foto: Nicole Philipp

Angelo Schirinzi ist angetan. Der BSC Thun spielt an den Schweizer Meisterschaften um Rang fünf. Und einer seiner Akteure sticht heraus. Wer denn der Grosse mit der Trikotnummer 31 sei, fragt der Nationaltrainer damals, Mitte Juli. Zwei Monate später triumphiert die Schweiz an der EM in Italien. Mit dabei: Ariel Schranz – ebendieser Grosse, der die 31 trug.