Ist die Verletzungshexe zurück? – Und plötzlich ist die YB-Personaldecke wieder dünner Gleich drei Spieler verletzen sich gegen Servette. Dazu kommen Sperren. Die Ausgangslage für die zwei letzten Partien vor der WM-Pause ist so nicht ideal. Dominic Wuillemin

Das Knie schmerzt: YB-Goalie David von Ballmoos droht mit einer gegen Servette zugezogenen Knieprellung auszufallen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Es waren nur drei Minuten. Sie weckten aber Erinnerungen an Tage, Wochen und Monate, an welche die Young Boys nicht gerne zurückdenken. Erst verliess am Sonntag gegen Servette Abwehrchef Fabian Lustenberger nach einer Stunde mit säuerlicher Miene und schmerzenden Adduktoren den Platz. Dann legte sich Goalie David von Ballmoos mit einer Knieprellung zu Boden, auch für ihn ging es nicht weiter. Innert kurzer Zeit war für den Captain und seinen Vize die Partie verletzungsbedingt beendet.