Vom Wohnhaus zum Jugendtreff – Und plötzlich ist der Traum zu Ende Die Familie Kobel-Lehmann staunte nicht schlecht, als sie neulich in dieser Zeitung las, dass ihr Daheim in einigen Monaten zum Jugendtreff wird. Nun hat sie via Facebook einen Hilferuf gestartet. Susanna Fricke-Michel

Wohnen und Arbeiten im gleichen Haus: Das Leben von Joëlle Lehmann, Kasper Kobel, Juli und Louise (von links) in der früheren Wagnerei in Burgdorf kommt einem Ideal gleich. Foto: PD

Die ehemalige Wagnerei bei der Waldeggbrücke soll vorübergehend zum neuen Jugendtreff von Burgdorf werden. Das Baugesuch läuft. Noch wohnt in dieser Liegenschaft der Stadt die Familie Kobel-Lehmann mit ihren beiden Jugendlichen. Kasper Kobel und Joëlle Lehmann arbeiten ebenfalls dort im Hella Studio, ihrem Unternehmen für visuelle Kommunikation. Der Bericht dieser Zeitung hat sie überrascht und in den sozialen Medien mehrere Reaktionen bewirkt. Unter anderem sucht die Familie nun auf diesem Weg ein neues Daheim. Allerdings nicht mehr in Burgdorf, sondern in Bern.