Jodler Erwin Bertschy – Und plötzlich haftet ihm etwas von einem Superspreader an Das Jodelmusical als Superspreader-Event – plötzlich sollte Erwin Bertschy aus Tafers für den Corona-Ausbruch in Schwyz verantwortlich sein. Stephan Künzi

Er erntete viel Kritik, aber auch ebenso viel Zuspruch: Erwin Bertschy trägt die Botschaft seines Jodelmusicals unverdrossen in die Landschaft hinaus. Foto: Christian Pfander

Der Appell tönte dramatisch, entsprechend gross war das Echo, das er schweizweit in den Medien fand. In einem Video wandte sich die Leitung des Spitals Schwyz Mitte Oktober an die Bevölkerung und sprach davon, dass die Lage im Haus wegen der explodierenden Corona-Fälle zunehmend schlimm werde.

Man müsse reagieren, so die eindringliche Botschaft, und zwar sofort. Dazu gehöre, Maske zu tragen, Abstand zu halten, die gängigen Hygienemassnahmen einzuhalten – und: «Machen Sie keine Feste!»

Damit war das Thema lanciert, denn manch einer erinnerte sich nur zu gut an den Grossanlass von Ende September. Auf seiner Schweizer Tournee hatte das Jodelmusical «uf immer und ewig» im Talkessel von Schwyz haltgemacht, und zwei Mal waren die rund 500 Plätze im Mythenforum ausverkauft. Was da noch niemand wusste: Auf der Bühne ging das Coronavirus um. Am Schluss wurden vier der dreizehn Darsteller positiv getestet.