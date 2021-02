Fischzucht in Wasen – Und plötzlich braucht es eine Baubewilligung Seit 20 Jahren hält Res Schütz auf seinem Hofgelände Forellen. Nun wurde der Landwirt von der Gemeinde Sumiswald aufgefordert, ein Baugesuch für die Becken einzureichen. Jacqueline Graber

Res Schütz züchtet Regenbogenforellen für den Eigengebrauch. Foto: Raphael Moser

Auf dem Hofareal von Res Schütz stehen zwei runde Fischbecken. Aus einer Röhre plätschert Frischwasser aus der eigenen Quelle, eine andere Röhre leitet das Abwasser in ein nahe gelegenes Gräbli. Die zwei Becken sind zu rund zwei Dritteln in den Boden eingelassen, bei beiden ist je die Hälfte mit einem Tuch abgedeckt. So können sich die Fische bei Gefahr zurückziehen, im Sommer dient die Konstruktion als Sonnensegel.

Die Becken stehen seit rund 20 Jahren – so lange hält der Landwirt aus Wasen schon Regenbogenforellen. Für diese Art von Fisch hat er sich damals entschieden, weil dieser nicht krankheitsanfällig ist. Aktuell befinden sich über 100 Tiere in den beiden Behältern. Res Schütz züchtet die Fische für den Eigenverbrauch. Regelmässig führt der Kantonstierarzt Kontrollen durch. «Es gab noch nie etwas zu bemängeln», sagt der Landwirt.