Buskers ist eröffnet – Und mitten durch die Gasse spazieren Dinosaurier Das Buskers Bern ist in seine Jubiläumsausgabe gestartet. Mit ihm gefühlt die ganze Stadt Bern. Martina Hunziker

Es ist zwar eng in den Gassen, aber ihnen geht man dann doch gern aus dem Weg: Die Dinosaurier des niederländischen Kollektivs Close-Act. Fotos: Raphael Moser

Schon die haufenweise Velos, die sämtliche Veloparkplätze, Trottoirs, Geländer und Laubengänge rund um den Zytgloggeturm schmücken, lassen es erahnen: Der Buskers-Donnerstag ist längst kein Geheimtipp mehr. Bei perfektem Wetter, angenehmen Sommerabendtemperaturen und nicht minder guten Aussichten fürs Wochenende ist das Berner Strassenmusikfestival Buskers in seine Jubiläumsausgabe gestartet.

Es ist wie jedes Jahr: Studiert man das Programm und nimmt sich etwas vor, bleibt man schon an der ersten Bühne, beim ersten Getränkestand oder bei der ersten bekannten Person hängen (der man garantiert nach den ersten 100 Metern in die Arme läuft). Lässt man sich treiben – geschieht es einem eigentlich genau gleich. Und das ist ja das Schöne am Buskers. Es muss aber auch gesagt sein: Zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort zu sein, ist angesichts der vollen Gassen schon von der ersten Stunde an schwierig. Denn die Bernerinnen und Berner, die sind gefühlt alle hier.

Ein Warm-up gibt es schon vor dem offiziellen Programmstart um 18 Uhr. Auf dem Casinoplatz turnt die kanadische Combo Quatuor Stomp gerade ein, wobei von Einturnen kaum die Rede sein kann: Da fliegen Jonglierkeulen umher, während rundherum Handstände, Flicflacs und gut eingeübte Bodenturnnummern zum Besten gegeben werden.

1 / 4 Einturnen schon vor dem offiziellen Programmbeginn: Das Quatuor Stomp aus Kanada. Fotos: Raphael Moser

Wenige Meter weiter heizt die senegalesische Gruppe Djeli Ndiaye Music ein mit wilden Sabar-Trommeln, ritualischen Löwentänzen und Gesang. Die Energie, mit der die Truppe in die Buskers-Tage startet, ist überwältigend – fraglich bleibt einzig, ob sie sie bis zum Sonntag halten mögen.

Herausforderungen für die Beine und die Nase

Wer das Programmheft studiert hat, hat wahrscheinlich bemerkt, dass mit dem Nydegghof ganz unten in der Altstadt ein neuer Platz zum Buskers-Perimeter gehört. Auch den Fussweg dorthin hat offenbar niemand gescheut: Die Sitzbankreihen sind voll, alle Augen und Ohren sind auf die Bühne gerichtet, wo gerade die Flamencogruppe Atunes Coloraos auftritt. Vielleicht ist die Warteschlange für ein Crêpe dort aber noch etwas kürzer als für die Essensstände in der Gasse weiter oben.

Nach Essen riecht es überall. Auf der Münsterplattform reizt derweil ein sonderbares Ensemble von Gerüchen die Nase: Der Duft von vietnamesischem Essen mischt sich mit dem beissenden Geruch von Spraydosen. Auf einer grossen weissen Wand entsteht dort nämlich ein Gemeinschaftswerk mit Pinseln, Farbrollern und, eben, Spraydosen. Mitmachen dürfen alle gegen eine Spende. Die Mischung von Künstlerinnen und Künstlern gibt gerade ein ebenso buntes Bild ab, wie das schon weit gewachsene Resultat: Zwei Mädchen rollen grosszügig mit getränkten Farbrollern über die Leinwand, daneben scheinen einige Männer ihrer Vergangenheit – oder ihrer nie ausgelebten Fantasie – als Sprayer Raum zu verschaffen.

Entgegen allen Diskussionen im Vorfeld ist übrigens auf der Pläfe nichts von Patent Ochsner zu hören, die wenige Meter weiter im Schwellenmätteli gerade ihr letztes Konzert spielen. Kritische Stimmen gibts aber für das Kindertheater Triplette, das im Zelt auf der Pläfe gerade zu Ende gegangen ist – sowohl von der Zielgruppe als auch von deren Begleitpersonen. Vielleicht sei auch der Hunger schuld, meinen die Erwachsenen. Und die Kinder? Die sind längst schon wieder abgelenkt. Durch die Münstergasse stolzieren nämlich gerade drei Dinosaurier.

