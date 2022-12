Spiel 1 nach der Schocknachricht – «Und jetzt soll das alles fertig sein?» Die Spieler des SC Langenthal sind noch immer dabei, die schlechten Neuigkeiten zu verarbeiten. Gegen Thurgau verlieren sie 1:4. Leroy Ryser

Geschlagen: Langenthals Goalie Elien Paupe. Foto: Marcel Bieri

Die Situation scheint irgendwie paradox: Mitte Woche hatte der Verwaltungsrat der SC Langenthal AG kommuniziert, dass sich die erste Mannschaft zum Saisonende zurückziehen und künftig nicht mehr als Profibetrieb antreten wird. Am Sonntagabend fand aber dennoch das Spiel gegen den HC Thurgau statt, mit Spielern, deren Zukunft von nun an komplett ungeklärt ist. Wahrlich keine einfache Situation. «Ich weiss gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Man hat schon immer wieder gehört, dass es eine schwierige Zeit ist; dass es jetzt einfach so enden soll, das überrascht mich aber doch», sagt Luca Wyss.