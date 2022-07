Gstaad Menuhin Festival – Und jetzt der Nachhaltigkeits-Check Yehudi Menuhin verkörperte sie, sein Festival im Saanenland will sie nun umsetzen: Die Nachhaltigkeit soll zu einem Teil der Festival-DNA werden. Svend Peternell

Sie wollen mit der Geigerin Patricia Kopatchinskaja als «Anwältin» der Klimakrise eine Nachhaltigkeitsstrategie schaffen (v. l.): Christoph Müller, Artistic Director, Kathrin Dellantonio, Bereichsleiterin Corporate Partnerships Myclimate, Lukas Wittermann, Geschäftsführer. Foto: Svend Peternell

In wenigen Wochen bezaubern sie wieder, die Instrumente. Aber auch die Stimmen wollen entführen – in eine andere Welt, die vieles verspricht. Ist die Welt im Saanenland, in der das alles geschehen wird, auch intakt, um die Basis für diese Visionen zu bieten?