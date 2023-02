Aufgefallen bei YB-Lugano – Und in der 90. Minute verpasst Nsame den doppelten Lohn Ein zäher Auftritt gegen einen zähen Gegner: Genervte Young Boys lassen gegen Lugano Punkte liegen. Gute Nachrichten gibt es immerhin um Sandro Lauper – und teilweise für Jean-Pierre Nsame. Fabian Sangines

Ungläubiger Blick: Nach zuletzt zehn Toren in zwei Heimspielen verpasst YB gegen Lugano den Sieg. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Es gibt ja Leute, die YB als eine Art Bully bezeichnen, einen Rabauken, der kleine Kinder von der Schaukel schubst. Gegen Lugano gleicht der Tabellenführer eher einem Schwergewichtsboxer, der am Samstagabend einfach mal nur seine Ruhe haben will, dann aber von ein paar Halbstarken so lange geärgert und provoziert wird, bis er seine mächtige Pranke ausfährt und dem Gegner eine verpasst. Nur eine, so als Warnung. Aber eine, die immerhin zu einem Punktgewinn reicht.