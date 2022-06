Der Dominator im Hornussen – Und immer wieder der gleiche Sieger Die HG Höchstetten steht kurz vor dem neuerlichen Gewinn der Meisterschaft. In Hornusser-Kreisen wurde deshalb auch schon über eine Modusänderung diskutiert. Jürg Sigel

Stefan Studer, der beste Einzelschläger der NLA, ist auch ein Grund, weshalb Höchstetten alle hinter sich lässt. Foto: Markus Grunder

Vor der drittletzten Runde in der NLA-Meisterschaft der Hornusser ist erst eine Entscheidung gefallen: Der langjährige Dominator Zuchwil steht als Absteiger fest. Im Meisterrennen, in welchem Leader Höchstetten am Samstag auf Urtenen trifft, Wäseli am Sonntag auf Wichtrach sowie Bern-Beundenfeld auf Oberdiessbach , ist nach wie vor alles offen. Zumindest theoretisch.