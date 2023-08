Mehr Platz am Bahnhof Langenthal – Und immer noch rauscht das Hochwasser unter den Gleisen durch Breitere Unterführung, höhere Perrons – der Umbau des Bahnhofs Langenthal nimmt Formen an. Sogar der Hochwasserdurchlass wird erneuert. Aus gutem Grund. Stephan Künzi

Hinter der dunklen Wand verläuft der Durchlass für das Langete-Hochwasser: Blick in die neue Personenunterführung des Bahnhofs Langenthal. Foto: Raphael Moser

Hier also floss das Wasser, immer dann, wenn beim Choufhüsi die Schleuse geöffnet und die hochgehende Langete durch die Gassen der Innenstadt geleitet werden musste. Ein Durchlass mit zwei viereckigen Öffnungen endet in der Grube, die sich auf der grossen Baustelle am Bahnhof Langenthal gleich neben dem Abgang in die alte Personenunterführung auftut. Mit seinen Wänden aus gehauenen Steinen und dem Deckel aus armiertem Beton wirkt er massiv – und doch nicht allzu wuchtig.