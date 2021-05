Nach dem Tod von Jason Dupasquier – Und immer diese Frage: Wie kann man das Unglück verhindern? Grosse Trauer um das Schweizer Motorrad-Talent nach dessen tödlichem Sturz. Rennsport-Legende Jacques Cornu kannte ihn gut. Jetzt hat er einen radikalen Denkanstoss. Marco Keller , David Wiederkehr

Verlust als Mensch und Fahrer: Der talentierte Freiburger Jason Dupasquier ist tot. Foto: Mirco Lazzari (Getty Images)

Der tödliche Unfall von Jason Dupasquier auf der Rennstrecke von Mugello bewegt die Gemüter. Jene der Rennsportfans genauso wie die der Fahrer, Kollegen, Rivalen. Fast Woche für Woche riskieren sie auf dem Asphalt ihr Leben und wissen genau: Sie könnten die Nächsten sein, denen ein solch folgenschwerer Ausrutscher passiert wie dem jungen Freiburger.

Bei einem Sturz in der Qualifikation zum GP von Italien am Samstag wurde Dupasquier auf die Strecke geschleudert und von seiner eigenen Maschine am Kopf getroffen, unmittelbar danach fuhr sein Konkurrent Ayumu Sasaki auf ihn auf. Die Verletzungen waren zu schlimm – der 19-jährige Freiburger verstarb tags darauf in einem Spital in Florenz. Die übrigen Fahrer reagierten emotional auf die Nachricht. MotoGP-Sieger Fabio Quartararo richtete auf der Auslaufrunde die Hände himmelwärts. Tom Lüthi richtete sich auf Twitter an seinen jungen Landsmann: «Es ist schwer zu akzeptieren, was passiert ist. Dass du tot bist, ist nicht zu begreifen.»