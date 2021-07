Militärflugplatz Meiringen – Und ewig dröhnt der Fluglärm über Brienz Seit 20 Jahren engagiert sich die Brienzer Hotelière Monique Werro gegen den Kampfjet-Lärm in ihrer Region. Die F-35 ist für sie kein Grund zum Aufatmen. Hans Peter Roth

Die Hotelière Monique Werro kämpft seit zwei Jahrzehnten gegen den Fluglärm über Brienz. Foto: Hans Peter Roth

Auf die Frage, was sie mit der Region Brienz verbindet, kommt Monique Werro ins Schwärmen. «Der magische Brienzersee! Mit seinen vielfältigen Türkis-Schattierungen ist er ein besonderer Kraftort.» Auch heute noch, 29 Jahre nach ihrem Zuzug nach Brienz, könne sie sich daran nicht sattsehen. Doch bei der Frage, was sie, ihre Gäste und Mitarbeitenden in all der Zeit am meisten belastet hat, weicht das Schwärmen der Empörung.

Talkessel als Schallverstärker

«Der exzessive Lärm der F/A-18, wenn diese Jets über den Brienzersee starten oder landen», antwortet die Hotelière ohne Zögern. «Vor allem begreife ich nicht, dass das VBS über die vergangenen Jahre immer mehr Militärflugplätze geschlossen hat. Von 15 stehen nun letztlich nur noch zwei wirklich für die gesamte Flotte zur Verfügung: Payerne und Unterbach-Meiringen – verbunden mit allem Lärm.»