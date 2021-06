Drama um Christian Eriksen – Und die Welt schaut entsetzt zu Wie geht es dem kollabierten Dänen? Warum wurde das Spiel fortgesetzt – und weshalb übertrugen die TV-Sender weiter? Das Protokoll eines schockierenden Abends. Ueli Kägi , Florian Raz , David Wiederkehr , Dominic Wuillemin

Minuten des Entsetzens: Dänemarks Spieler bilden einen Kreis um Christian Eriksen. Foto: Mads Claus Rasmussen (Getty Images)

Es ist Fussball. Es ist EM. Ein Grund zur Freude. Doch an diesem Abend in Kopenhagen wird der Anlass zum Drama. Zum Kampf um Leben und Tod.

Der dänische Starspieler Christian Eriksen bricht zusammen im Spiel gegen Finnland, nach einem Einwurf, einfach so. Minutenlang muss er auf dem Platz reanimiert werden, umringt von Mitspielern, die diese Szene mit ihrer Präsenz von entwürdigenden Aufnahmen bewahren sollen. Denn Fotografen und TV-Kameras halten unerbittlich drauf. Die Spieler schreien und weinen, das Publikum im Stadion ist so fassungslos, wie es die Zuschauer daheim vor dem Fernseher sind. An der Seitenlinie bangt Eriksens Freundin um den Vater ihrer zwei Kinder.