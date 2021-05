Nach dem Giro d’Italia – Und die Schweizer liefern und liefern und liefern Der Giro 2021 ist Geschichte, und mit Egan Bernal hat er seinen souveränen Sieger. War er trotzdem nur der zweitstärkste Kolumbianer? Geschichten der Rundfahrt. Emil Bischofberger

783 Kilometer voraus: Der Schweizer Simon Pellaud war besonders aktiv beim diesjährigen Giro. Foto: Fabio Ferrari (AP/Keystone)

Der Giro d’Italia bietet sogar Spektakel, wenn eigentlich alles klar ist. Filippo Ganna ist Zeitfahrdominator und Liebling Italiens und am Sonntag unterwegs zum zweiten Zeitfahrsieg nach der Auftaktetappe. Doch dann: Plattfuss auf dem letzten Kilometer. Er gibt damit seinem Herausforderer Rémi Cavagna eine Chance. Und der Franzose tritt tüchtig ins Pedal. Nur: Was macht er da, 500 Meter vor seinem grössten Sieg? Er übersieht die Linkskurve komplett, kracht in die Bande. Der Sturz kostet ihn – handgestoppt – mindestens 15 Sekunden. Im Ziel ist er 12 Sekunden langsamer als Ganna …