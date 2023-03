Formel-1-Star Lewis Hamilton – Und die Mitschüler warfen Bananen nach ihm Der Brite erzählte jüngst seine bewegende Geschichte und wie er unter Rassismus litt. Doch der Weltverband will weniger Polit-Aktivismus. Nicht nur der 38-Jährige wehrt sich. René Hauri

Die Schule wurde für ihn zur Qual: Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Foto: Eric Alonso (Getty Images)

Vielleicht ist es ja der nächste Seitenhieb in Richtung Lewis Hamilton. In der Formel 1 ist gerade die Debatte losgebrochen, was noch gesagt werden darf, welche Symbole und Gesten erlaubt sind. Auf diese Saison hin baute der Automobil-Weltverband FIA den entsprechenden Kodex deutlich aus. Darin steht etwa: «Die Darstellung politischer, religiöser und persönlicher Ansichten ist verboten, wenn sie den Grundsatz der Neutralität der FIA verletzt.» T-Shirts mit Botschaften dieser Art, der Kniefall als Zeichen für den Kampf gegen Rassismus, politische Schriftzüge auf Kleidung oder Auto – alles ausgeschlossen. Wer ein Statement abgeben will, muss vorgängig bei der FIA einen Antrag stellen.