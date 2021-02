Das bewegte im Eishockey-Januar – Und der Che-Guevara-Award geht an … Die Clubs nerven Fans und Spieler mit ihren Reformen, der SCB schnappt dem HCD den Sportchef weg, zwei Oldies und ein Youngster heben ab. Simon Graf , Kristian Kapp , Adrian Ruch

Häuptling Geronimo (Mitte) und Guerillaführer Che Guevara – in Ambri bejubelt man die Freiheitskämpfer. Foto: Michela Locatelli (freshfocus)

Das Tamedia-Eishockeyteam vergibt in dieser Saison monatlich (meist) prestigeträchtige Auszeichnungen an Protagonisten, die aufgefallen sind. Nachfolgend unsere sieben Awards für den Januar.

Methusalem-Award: Andres Ambühl (Davos)

Einmal mehr allen auf und davon: Andres Ambühl erzielt gegen Rapperswil-Jona einen Treffer. Foto: Thomas Oswald (Freshfocus)

Er ist der älteste Stürmer unter den Stammspielern in der National League – und dennoch führt er die Skorerliste der ganzen Liga an: 13 Tore und 23 Assists in 33 Spielen sind ein stolzer Wert für einen 37-Jährigen. Wobei der Captain des HC Davos ja alles andere als wie ein 37-Jähriger spielt. Ambühl wirkt vielmehr wie ein Stürmer, der sich einfach weigert, zu altern. Er läuft und läuft.