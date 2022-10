YB gewinnt in Luzern – Und dann wird bei YB aus Leiden die pure Ekstase Tief in der Nachspielzeit trifft Joker Jean-Pierre Nsame zum 2:1. Derweil kehrt Christian Fassnacht nach Verletzung zurück und erhöht das Gedränge im Mittelfeld. Dominic Wuillemin

Der Siegtreffer: Jean-Pierre Nsame trifft in der 95. Minute per Kopfball zum 2:1. Und zieht sich dabei eine Blessur zu. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Als der Schlusspfiff in Luzern immer näherrückt, sagen sich die Young Boys: Eine Chance, eine einzige Möglichkeit liegt noch drin.

Sie mussten leiden und zittern. Es ging auf und ab. FCL-Trainer Mario Frick wird hinterher von Pingpong sprechen. Ohne Mohamed Camaras Rettungstat in der 90. Minute, der nach einem von etlichen Fehlern Cheikh Niasses den Schuss von Asumah Abubakar mit einer Grätsche entscheidend ablenken konnte, würden die Gäste aus Bern in der Swissporarena nun im Rückstand liegen.

Aber jetzt nehmen sie einen letzten Anlauf. Innenverteidiger Cédric Zesiger schlägt den Ball nicht nach vorne. Er wählt die spielerische Variante. Der Ball kommt auf die linke Seite, wo Loris Benito für eine Sekunde zu lange Raum vorfindet. Der Linksverteidiger nutzt diesen perfekt, er schlägt eine scharfe und genaue Flanke auf den Kopf des eingewechselten Jean-Pierre Nsame. Und der Stürmer, der in den letzten Wochen nach drei Jahren Absenz in Kameruns Nationalteam zurückgekehrt ist, unterstreicht seine Form. Er trifft mit dem Kopf via den Innenpfosten. Die finale Chance bringt YB den Sieg.

Statt 1:2 steht es in der 95. Minute 2:1. Bei YB explodieren die Gefühle. Benito läuft schreiend und wie in Ekstase zur Auswechselbank. Er jubelt, als hätte er selbst getroffen – was ja nicht völlig falsch ist, nach dieser mustergültigen Vorlage. Nur Nsame bleibt liegen, er hat sich am Kopf verletzt. Erst besteht Verdacht auf Gehirnerschütterung, bald können die Berner Entwarnung geben. Der Stürmer nimmt eine Beule mit nach Hause und die Gewissheit, der Matchwinner zu sein.

Dank Nsames Tor erleben die Young Boys einen Spieltag ganz nach ihrem Gusto. Sie lösen die diffizile Aufgabe beim FCL erfolgreich. Die Luzerner gewannen zuvor vier von fünf Partien und hätten mit einem Sieg nach Verlustpunkten zu YB aufschliessen können. Stattdessen führen die Berner nun die Tabelle mit zwanzig Punkten wieder solo an. Die ersten Verfolger Servette, St. Gallen und Sion verlieren allesamt.

Die strittigen Szenen im YB-Strafraum

Die Partie in Luzern ist von Beginn an ausgeglichen. Und unterhaltsam: Der starke YB-Rechtsverteidiger Lewin Blum prüft nach zwei Minuten Luzerns Goalie Marius Müller. Bald muss dessen Gegenüber David von Ballmoos gegen Ardon Jashari und Pascal Schürpf parieren. Und dann ist es wiederum Blum, der einen Geistesblitz hat, und Elia lanciert. Dieser bezwingt Müller nach einer Viertelstunde eiskalt. Der schnelle Stürmer ist am Sonntag einer der Besten bei YB.

Die Führung hält jedoch nur drei Minuten an. Dann kann Martin Frydek von der linken Seite aus in den Strafraum einwerfen, Niasse und Camara nehmen sich eine Auszeit, Schürpf reagiert gedankenschnell und lupft den Ball sehenswert über von Ballmoos.

Das 1:1 bleibt bis tief in die Nachspielzeit bestehen, obwohl beide Teams zu etlichen Chancen kommen. Er habe eine schwierige Partie erwartet, sagt YB-Assistenztrainer Zoltan Kadar, der den gesperrten Raphael Wicky als Chefcoach vertritt, und setzt dann zum Loblied auf Luzern an. Am Ende sagt der 55-Jährige: «Wir hatten das Glück auf unserer Seite.»

Während Raphael Wicky gesperrt auf der Tribüne sitzt, ist Zoltan Kadar der YB-Chef an der Seitenlinie. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Was Kadar meinen könnte: In der ersten Halbzeit prallt der Ball Camara im Strafraum an den Arm, kurz vor Schluss dann auch noch an jenen von Blum. Beide Male interveniert weder Schiedsrichterin Esther Staubli noch VAR Sascha Kever. Wie das so oft beim Hands der Fall ist, dieser Regel, bei der man nach etlichen Änderungen in den letzten Jahren nicht mehr weiss, was Sache ist, bleibt der Eindruck: Eine andere Unparteiische hätte womöglich mindestens einmal auf Penalty für den FCL entschieden.

Imeri und Rieder tun sich schwer

Das muss die Young Boys nicht mehr kümmern. Christian Fassnacht, der nach einer Stunde eingewechselt wurde und damit nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback gab, spricht von einer soliden Leistung und bemängelt die fehlende Genauigkeit und Ruhe im Ballbesitz. Aber auch er beendet seine Aussage mit einer positiven Note. Wunderschön sei die Rückkehr auf den Platz gewesen. Und mit dem späten Siegtreffer hoch emotional.

Mit Fassnachts Rückkehr verstärkt sich das Gedränge im offensiven Mittelfeld. Aus dem Trio Filip Ugrinic, Kastriot Imeri und Fabian Rieder wird künftig vermehrt einer auf der Bank Platz nehmen müssen.

Imeri konnte sich bisher nicht aufdrängen, er wirkt nach eineinhalb Monaten in Bern immer noch nicht austrainiert. Und Rieder hat nach ausgezeichnetem Saisonstart an Schwung eingebüsst. Er fällt vor den Augen von Nationaltrainer Murat Yakin im Vergleich mit Luzerns Senkrechtstarter und Captain Jashari ab. Wobei Trainer Wicky schon angedeutet hat, dass er sich die vier in gewissen Partien gemeinsam im Mittelfeld vorstellen kann, mit Rieder in zentraler, defensiver Position.

Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

