Playoff-Serie Langenthal – Olten – Und dann schlägt Olten abermals zu Der SC Langenthal verliert das vierte Spiel 2:5 und steht nun endgültig mit dem Rücken zur Wand. Leroy Ryser

Langenthals Goalie Elien Paupe muss sich dem Druck der Oltner Spieler erwehren. Foto: Marcel Bieri

«Oute isch besser» – der Fangesang der EHC-Olten-Fans ist nur zu bekannt und erklingt nicht selten im Langenthaler Schoren. Das war auch gestern so. Und oft, ja oft ist er zugegebenermassen nicht einmal falsch. Am gestrigen Abend, als der Schoren ein zweites Mal in dieser Viertelfinalserie mit über 3000 Personen gefüllt war, war er aber schlichtweg falsch. Kaum zu glauben aber dennoch wahr: Langenthal war am gestrigen Abend eigentlich die bessere Mannschaft, dominierte das zweite Drittel sogar und schaffte es dennoch, dieses mit 0:2-Toren zu «verlieren». Während die Oberaargauer Chancen zahlreich kreierten und nicht zuletzt auch mehrere Gelegenheiten erhielten, in Überzahl zu spielen, war Olten insbesondere in diesem zweiten Abschnitt zumeist mit Verteidigungsarbeit beschäftigt und wurde phasenweise ins Abwehrdrittel gezwängt.

Tyler Higgins ging von schräg links alleine aufs Tor, nachdem er einen Pass im Mitteldrittel clever abfing, Noah Fuss wurde mustergültig vor dem Tor bedient, während Torhüter Lucas Rötheli den Puck von hinter dem Tor nicht einmal kommen sah und nach einem Querpass hatte auch Steven Whitney eine wahrlich überragend gute Chance um für Langenthal zu treffen – sie alle scheiterten aber nicht etwa am oft starken gegnerischen Keeper, sondern am eigenen Unvermögen. Nicht selten ging der Puck nach den SCL-Schüssen nämlich nicht einmal auf das gegnerische Tor, sondern streifte höchstens den Pfosten.

Guter Start, übles Gegentor

Und so stand es nach 40 Minuten 3:0 für Olten und die Sache schien entschieden. Einerseits in diesem vierten Spiel, andererseits auch in der Serie, drohte doch zu diesem Zeitpunkt der vorentscheidende 1:3-Rückstand, welcher Olten im kommenden Heimspiel zum Seriensieg nutzen könnte. Dabei war schon der Beginn verheissungsvoll und dennoch katastrophal. Langenthal startete gut, machte einen positiven Eindruck und schien ebenbürtig – ehe dann ein kapitaler Fehler geschah: Cédric Aeschbach führte hinter dem Tor den Puck, ehe er ein Blackout hatte und Simon Sterchi die Scheibe zuspielte. Ein Pass später sollte Andri Spiller (16.) das 1:0 bewerkstelligen.

Ähnliches zeigte sich dann im zweiten Abschnitt, nachdem einmal mehr eine Powerplaysituation keinen Ertrag brachte führte ein Konter zu einem Gewühl vor Elien Paupe und dem 2:0, welches Lukas Lhotak (32.) gegen den auf der anderen Torseite beschäftigten Paupe erzielen konnte. Und als Langenthal mental erstmals angeschlagen schien, entstand auch noch ein glückliches 3:0, welches Silvan Wyss (40.) im Stile eines Baseball-Profis erzielte. Von drei Toren waren damit zwei als freundliche Geschenke einzustufen.

Unterschiedliche Gefühlswelten: Die Oltner bejubeln den 1:0-Führungstreffer von Andri Spiller, SCL-Goalie Paupe ist enttäuscht. Foto: Marcel Bieri

Langenthal aber gab nicht auf und so gelang es überraschend ein weiteres Mal, den EHC Olten an den Rand des Abgrundes zu drängen. Der SCL drehte auf, schoss ein frühes Tor durch Steven Whitney (42.) und der künftige EHCO-Stürmer Frantisek Rehak (48.) doppelte sogar noch nach, was Olten beinahe ins Straucheln brachte. Einmal mehr, wie in den letzten beiden Spielen, gelang dem EHCO aber ausgerechnet in diesem Moment ein entscheidendes Tor. Lukas Lhotak ging aus einer hochgradig offsideverdächtigen Position alleine auf Elien Paupe zu (50.) und schoss mit dem 4:2 den zweiten Treffer an diesem Abend. Dieser – und letztlich auch das 5:2 ins leere Tor durch Jan Mosimann – sorgen dafür, dass der SCL nun endgültig mit dem Rücken zur Wand steht.

Langenthals Headcoach Kevin Schläpfer ist mit seinem Team nur noch eine Niederlage vor dem Saisonende. Foto: Marcel Bieri

Fehler gefunden?Jetzt melden.