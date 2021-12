Der langersehnte YB-Sieg – Und dann packen die solche Kunststücke aus Die Young Boys schlagen Lugano 3:1 und tanken Moral. Für die Wende sorgen mit Miralem Sulejmani und Wilfried Kanga zwei Spieler, die unter dem neuen Trainer aussen vor schienen. Moritz Marthaler

Zwei Tore erzielt, viel Kredit gewonnen: Wilfried Kanga nach dem 3:1 gegen Lugano. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Und dann packt der diesen Pass aus. Gerade mal 153 Einsatzminuten wies Miralem Sulejmani bis am Mittwochabend vor, der Serbe galt früher als feinster Linksfuss der Liga, zuletzt nur noch als Auslaufmodell, aussen vor geblieben unter dem neuen Trainer David Wagner. Im Spiel gegen Lugano bleiben noch zehn Minuten, YB will das 2:1, YB muss das 2:1 erzielen, weil der Meister seit einem Monat nicht mehr gewonnen hat, weil der Druck in den letzten Wochen zugenommen hat.

Sulejmani ist neu im Spiel, Wilfried Kanga schon etwas länger da, beide sind sie keine Berner Hauptdarsteller in diesen ersten Saisonmonaten. Sulejmanis linker Fuss zuckt, 40 Meter weiter vorne erreicht der Ball Kanga, der trifft überlegt, da ist es, das 2:1. Und nach dem zweiten Tor des Franzosen – einem sehenswerten Lob, wieder nach Zuspiel von Sulejmani – ist für die Young Boys nach einer von Widrigkeiten geprägten Partie ein kleiner Bann gebrochen.