Der SC Bern siegt in extremis – Und dann kam Scherwey Es benötigt den Effort des Energiespielers, damit der SCB beim 3:2 nach Verlängerung gegen Servette doch noch zu zwei Punkten kommt. Reto Kirchhofer

Tristan Scherwey feiert sein Siegtor mit Ramon Untersander. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es war Ende September, als das Captainteam des SC Bern zur Aussprache lud. Simon Moser, Tristan Scherwey und Ramon Untersander appellierten an Stolz, Leidenschaft und Einsatz – Elemente eben, die bei einem SCB-Profi eigentlich vorausgesetzt werden dürfen. Die Reaktion folgte, sie war aber von kurzer Dauer: Gute Darbietungen gegen Rapperswil und den ZSC, das wars.

Vorab die jüngsten Leistungen gegen Gottéron und Davos haben in Hockeybern den Unmut befeuert. Sportdirektor Raeto Raffainer sagte, die Art und Weise der Auftritte hätten ihn «grausam gestört». Ein paar Fans lasen der Mannschaft am Montagabend in der Garderobe die Leviten. Und selbst das clubeigene Matchprogramm zum Heimspiel gegen Servette beinhaltete harsche Zeilen. Verteidiger Untersander liess sich zitieren: «Es sollte endlich jedem klar werden, was es heisst, für dieses Logo, diese drei Buchstaben, diesen Club, diese Stadt spielen zu können.»

Die 3 Infos einblenden Henrik Tömmernes

Kein National-League-Spieler steht häufiger auf dem Eis als der schwedische Vielarbeiter. Gegen Bern kommt er auf für Tömmernes-Verhältnisse bescheidene 25 Minuten und erzielt das 1:1. Cory Conacher

Er war Torschütze vom Dienst. Und jetzt? Ist der Kanadier seit acht Partien ohne Treffer. Immerhin kommt er gegen Servette zu seinem zweiten Punkt im Monat Oktober. Philip Wüthrich

Der 23-jährige SCB-Goalie pariert 39 Schüsse und sorgt dafür, dass die Berner in Schlagdistanz bleiben.

Kurz: Beim SCB ist Feuer im Dach – weil sich die Mannschaft einmal mehr im Sous-sol der Tabelle befindet. Sie teilt sich das Untergeschoss mit Langnau, Ajoie und Genf. Die beiden Erstgenannten werden den Bernern am Freitag respektive Dienstag gegenüberstehen. Zum ersten Tête-à-tête unter Sorgenkindern gastierte Servette. Und man muss das so festhalten: Die Aufruhr im Vorfeld der Partie befeuerte die Leistung des SCB nicht. Dennoch holte er beim 3:2 nach Verlängerung zwei Punkte – Scherwey sei Dank.

Scherwey dreht am Rad der Emotionen

Das Startdrittel liess sich aus Berner Optik mit gutem Willen noch als ordentlich bezeichnen. Den grössten Teil verbrachte das Heimteam in Unterzahl, die Boxplay-Arbeit verrichtete es leidenschaftlich. Untersander gelang in der 19. Minute gar das 1:0.

Es lief also einiges für die Equipe von Johan Lundskog – aber im Mitteldrittel liefen nur noch die Genfer. Die Ausländer Henrik Tömmernes und Daniel Winnik lieferten und trafen, dennoch hielt sich der Schaden für den SCB in Anbetracht der Leistung in diesem Abschnitt in Grenzen.

Zum Gezeigten passte der triste Rahmen: Zwar wurden über 12’000 Zuschauer verkündet, aber in Bern werden die Abonnenten eingerechnet. Effektiv dürfte die Zahl unter der fünfstelligen Marke gelegen haben.

Doch gegen Ende der Partie vermochte Scherwey mit seinen Rushes am Rad der Emotionen zu drehen. Der Flügel spielte mittlerweile mit Kaspars Daugavins und Cory Conacher: Das Trio produzierte prompt den Ausgleich – mit Scherwey als Torschützen. In der Verlängerung doppelte der Energiespieler nach und jubelte leidenschaftlich. Es ginge also doch beim SCB. Aber weshalb müssen immer die üblichen Verdächtigen in die Bresche springen?

Das Telegramm Infos einblenden SC Bern – Servette 3:2 n.V. (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) Tore: 19. Untersander (Kahun) 1:0. 30. Tömmernes (Karrer, Filppula) 1:1. 39. Winnik (Vatanen) 1:2. 52. Scherwey (Conacher, Daugavins) 2:2. 63. Scherwey (Daugavins, Untersander) 3:2. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Bern, 3-mal 2 Minuten gegen Genf. Bemerkungen: Bern ohne Blum, Jeffrey, Pinana und Rüfenacht (verletzt). Servette ohne Antonietti, Jacquemet, Mercier und Richard (verletzt).

