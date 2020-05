Im freien Fall – Und dann fliiiiiiiiiiiiiiieg Nirgends ist Distanzhalten so einfach wie beim Basejumping – beim Hotspot Lauterbrunnen wird deshalb wieder fleissig gesprungen. Was treibt diese Wagemutigen an? Etienne Sticher

Marcel Geser springt in die Tiefe. 190 Meter geht es senkrecht hinab, fast 600 Meter sind es zur Landestelle. Foto: Raphael Moser

Er steht vor dem Abgrund. 190 Meter geht es senkrecht in die Tiefe. 600 Meter sind es bis zum Talboden. Er richtet den Helm, die Brille. Ein letzter Check des Anzugs. «3, 2, 1», dann springt er. Fliegt kopfvoran in die Tiefe. Mit bis zu 170 km/h. Sobald er genügend Anströmung hat, fliegt er nach vorne. Weg vom Felsen. Nach 18 Sekunden öffnet er den Fallschirm. Und weitere 20 Sekunden später landet er sicher auf dem Boden. Auch der 710. Basejump von Marcel Geser verläuft problemlos.

Vor sieben Jahren wagte Geser seinen ersten Basejump. Viel Überwindung brauchte er nicht, als er zum ersten Mal am Felsen stand. «Ich wusste, dass ich es kann», sagt er. «Denn ich habe es geübt.» Begonnen hat seine Karriere in der Luft mit dem Gleitschirmfliegen. Dann kamen die Sprünge mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug. Und schliesslich das Basejumping.

Hoch wandern, runter fliegen

Angefangen hat der 39-jährige Ostschweizer, weil er vom Fliegen fasziniert gewesen sei. «Alles, was die Gravitation aushebelt, fasziniert mich extrem», sagt er. «Egal, ob Gleitschirm, Fallschirm oder Basejumping.» Zudem liebe er es, in der Natur zu sein. «Ich wandere sehr gerne, aber lieber rauf als runter», sagt er. Deshalb sei es genial, dass er nach einer schönen Wanderung einfach den Schirm nehmen könne und innert weniger Minuten wieder unten sei. Den schnellen Weg runter nehmen an diesem schönen Dienstagmorgen noch weitere Springer.

Bereits in der Gondel von Lauterbrunnen auf die Grütschalp stossen Ellen und Brian dazu. Die beiden Amerikaner sind ebenfalls leidenschaftliche Springer. Ellen ist eine der wenigen Frauen im Sport. Auf etwa zehn Prozent schätzt sie den Frauenanteil. Vor zwölf Jahren kam sie wegen des Springens für ein Jahr in die Schweiz – danach wollte sie nicht mehr gehen. Das Gefühl in der Luft mache süchtig, sagt sie, «man fühlt sich unglaublich mächtig». Die Welt sehe sie aus einer anderen Perspektive, und sie komme an Orte, an die die wenigsten kommen.

Als sie nach der Geburt ihres Kindes zum ersten Mal wieder am Absprung stand, hoffte sie, dass es sich falsch anfühlen würde. Doch das war nicht der Fall. «Ich fühlte mich zu Hause», sagt sie. Deshalb hörte sie mit ihrem Hobby auch als Mutter nicht auf. Doch sie kennt die Risiken, die damit verbunden sind. Vor jedem Sprung fragt sie sich, was geschrieben würde, wenn sie abstürzt. Sie versuche die Risiken zu minimieren und springe nur, wenn sie sich gut fühle, «doch es kann immer etwas passieren».

Auch Brian liebt den Sport so sehr, dass er deswegen nach Europa kam. Er liess sich nach Stuttgart versetzen, «um näher bei Lauterbrunnen zu sein», sagt er. In den USA ist Basejumping nur auf einer einzigen Brücke erlaubt. «In den USA wäre ich ein Krimineller», sagt er. Hier aber könne man legal von leicht zu erreichenden Stellen in den Bergen springen.

Nicht alle seine Sprünge verliefen bisher problemlos. Einmal verschätzte er sich bei der Landung und schlug mit dem Hinterteil auf einem Dach auf, ein anderes Mal brach er sich beim Landen die Hand. Es sei zu windig gewesen, er habe aber zu wenig Erfahrung gehabt, um es richtig einzuschätzen. «Doch ich hatte Glück, dass ich aus meinem Fehler lernen konnte», sagt er. «Und sobald es wieder möglich war, sprang ich wieder.»

Brian und Ellen gehen in ihren Anzügen zur Absprungstelle. Foto: Raphael Moser

Nach einem 20-minütigen Fussmarsch erreicht man High Nose, eine Absprungstelle für Fortgeschrittene. Brian und Ellen ziehen ihre Anzüge an, und kurz darauf sind sie bereit zum Absprung. Er zückt sein Smartphone und ruft Air Glaciers an. «Wir sind zu zweit und möchten von High Nose springen», sagt er. «Ist gut. Ihr könnt kommen», antwortet Air Glaciers. Brille auf, Helm auf. «See you at the bottom.» Er tritt ans Ende der Plattform. «3, 2, 1.» Und weg ist er. Dann tritt Ellen an den Abgrund. «3, 2, 1. Bis später», und weg ist auch sie.

Landekarte für 40 Franken

25’000 Sprünge werden in einem normalen Jahr von etwa 700 Springern im Lauterbrunnental absolviert. Doch damit alles reibungslos abläuft, auch die Einwohner im Tal mitspielen und es vor allem zu keinen gefährlichen Situationen mit den Helikoptern von Air Glaciers kommt, braucht es Regeln. Und genau deshalb gibt es die Swiss Base Association (SBA).

2007 wurde sie von Michi Schwery und Moritz Schellenberg gegründet. Damals begann das Basejumping im Lauterbrunnental zu wachsen. Immer mehr Springer kamen und landeten auf den Feldern der Bauern. Diesen gefiel das gar nicht, denn bei der Landung wurde das Gras runtergedrückt. Deshalb sassen Schwery und Schellenberg mit ihnen zusammen und einigten sich auf eine finanzielle Entschädigung, die die Springer entrichten. Geboren war die Landekarte. Diese kostet heute 40 Franken und erlaubt es den Springern, auf den Feldern der Bauern zu landen.

Marcel Geser ruft kurz vor dem Sprung Air Glaciers an, um die Freigabe zu bekommen. Foto: Raphael Moser

Noch wichtiger als die Landekarte ist, dass die Springer vor jedem Sprung die Freigabe von Air Glaciers bekommen. Das Helikopterunternehmen hat eine Basis im Lauterbrunnental, weswegen der Luftraum im Umkreis von zweieinhalb Kilometern geschlossen ist. Somit brauchen die Basejumper die Freigabe. Etwa zweimal pro Jahr komme es vor, dass ohne Anruf gesprungen werde, sagt Geser, der Präsident der SBA. Da kann es zu einer Busse im vierstelligen Bereich kommen.

Neben den Helikoptern und Basejumpern sind auch Gleitschirmflieger im Lauterbrunnental unterwegs. Und auch mit diesen müssen sich die Basejumper arrangieren. Da diese vor allem zur Mittagszeit nahe an den Felswänden entlang fliegen, sind alle Absprungstellen auf der einen Talseite für Basejumper von 9 bis 14 Uhr gesperrt.

«Ich sterbe lieber, während ich tue, was ich liebe, als ein Leben zu leben, das mir nicht gefällt.» Frank

Und deshalb trifft man an diesem sonnigen Vormittag eine Gruppe Basejumper bei der Talstation der Schilthornbahn. Einer ist gerade dabei, seinen Schirm zu falten, ein anderer sitzt essend auf einer Bank. Er sei noch relativ unerfahren, sagt Matt und stellt den leeren Teller auf den Boden. Auch er begann seine Karriere mit Fallschirmspringen, doch da gebe es ihm zu viele Regeln. «Beim Basejumping ist man wirklich frei», sagt er. «Alles ist meine eigene Entscheidung.» Im Moment des Absprungs müsse man komplett präsent sein. Man fühle sich lebendig, sagt Matt. «Beim Springen ist man maximal fokussiert», sagt auch Frank. Er springt wegen des Spasses und des Adrenalins. Auch Miguel liebt den Adrenalinkick beim Springen. «Das Fliegen ist ein unglaubliches Gefühl», sagt er.

«Lernen, Nein zu sagen»

Er ist sich aber auch des Risikos bewusst. «So ist es einfach», sagt Miguel. Doch auch bei anderen Sportarten könne man sterben. Jeder kenne das Risiko, fügt Frank hinzu. «Doch ich sterbe lieber, während ich tue, was ich liebe, als ein Leben zu leben, das mir nicht gefällt», sagt er.

Mit dem Tod durch Basejumping war Marcel Geser schon konfrontiert. Ein guter Freund starb bei einem Sprung. Doch eine lange Pause vom Basejumping machte Geser nicht, «nur eine Woche aus Respekt gegenüber der Familie des Verstorbenen». Jeder Springer habe eine Art Schutzschild, wenn es um Unfälle geht, sagt Geser. Wenn ein Fehler zum Unfall führte, könne man sich einreden, dass man selber den Fehler nicht mache. «Das ist sicher eine Illusion», weiss Geser. «Doch es hilft, mit Unfällen umzugehen.» Man versuche, das Risiko zu minimieren, «aber gleichzeitig weiss man, dass man nicht unsterblich ist. Ich bin mir bewusst, dass auch für mich Basejumping tödlich enden kann», sagt Geser.

Er sei ein eher passiver Springer. Er absolviere nicht übertrieben viele Sprünge, sei aber trotzdem aktiv. Zudem ist er vorsichtig bei der Auswahl der Sprünge, mit wem er unterwegs ist und auch im Umgang mit Videos. «Etwas vom Wichtigsten ist es auch, zu lernen, Nein zu sagen», sagt Geser. Wenn man am Felsen steht und ein schlechtes Gefühl hat, «dann muss man entscheiden, ob man drei Stunden wieder runterläuft oder dumm ist und springt». Er habe sich auch schon am Felsen gegen einen Sprung entschieden. Frank sagt: «Man darf sich nicht davor fürchten, zuzugeben, dass man Angst hat.»