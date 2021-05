Frauen im Rennsport – Und dann diese Frage: «Ist sie die heisseste Ferrari-Fahrerin?» Motorsport ist Männersport – und doch gibt es sie, die Fahrerinnen, Strateginnen und Teamchefinnen. Vier Frauen erzählen von ihren Erfahrungen in der Machowelt. Anna Baumgartner , René Hauri

Schnelle Liechtensteinerin: Formel-W-Fahrerin Fabienne Wohlwend. Foto: Maja Hitij (Getty Images)

Fabienne Wohlwend (23), Profi-Rennfahrerin

Die zierliche Frau im Overall wird in der Garage freundlich begrüsst – und nicht weiter beachtet. Doch als der Teenager die Box nicht mehr verlässt, dämmert es den Mechanikern: Sie ist die neue Rennfahrerin des Teams, sie wird künftig mit dem Ferrari über die Pisten rasen. Die Augen werden gross und grösser. 19 ist Fabienne Wohlwend da, ein Gaststart in Monza für das Schweizer Team Octan 126 in der Ferrari-Challenge steht an. Die Liechtensteinerin steigt in den Rennwagen, an der Boxenmauer stehen Mechaniker, Ingenieure und ihr Vater. Es fällt dieser Satz: «Wow, die schaut ja nicht nur gut aus, die kann ja wirklich etwas.» Wohlwend muss lachen, als sie das erzählt.