Depressionen im Sport – «Und dann dachte ich: Es wäre einfacher, nicht mehr hier zu sein» Eishockeyspieler Perttu Lindgren spürte schon immer, dass etwas nicht stimmt. Aber Hilfe suchte er keine – bis nichts mehr undenkbar schien. Jetzt will er aufrütteln. Kristian Kapp

«Redet darüber, wenn ihr Probleme habt! Lasst Hilfe zu!»: Der finnische Eishockey-Profi Perttu Lindgren, seit Jahren in der Schweiz beschäftigt, richtet eine Botschaft an andere Sportler mit psychischen Problemen. Foto: Nicola Pitaro

Perttu Lindgren weiss, dass für seine Geschichte nicht alle Verständnis haben werden: Wer an Athleten denke, denke auch an Glamour und gerade bei Eishockey vor allem an die tollen Spiele. Und an Toughness. Und wenn er sagt, dass es «natürlich das Beste ist, wenn du das tun kannst, was du liebst», dann weiss er auch, dass das, was er erzählen will, von vielen bloss als Gejammer wahrgenommen werden wird.

Dass er seinen Sport liebt, steht ausser Frage. Der Mittelstürmer liebte das Spiel schon als Jugendlicher so sehr, dass er sich nur darüber definierte. Und jedes Mal, wenn er schlecht spielte, sagte ihm seine innere Stimme: Du bist ein schlechter Mensch. Ohne Eishockey wirst du nichts mehr wert sein.