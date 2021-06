Die Einzelkritiken zum Türkei-Spiel – Und auf einmal träumt die Schweiz wieder mit Xherdan Shaqiri Im Tor steht ein junger Gott, einer darf gerne wütend bleiben – und einer gewinnt auf dem zweiten Bildungsweg. Die Schweizer Noten zum 3:1 gegen die Türkei. Florian Raz

Yann Sommer – 6

Alles im Griff: Yann Sommer. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Muss man sich einfach mal im eigenen Leben vorstellen: Abreise aus Rom, Mittwoch in der Nacht, nach einem ganz schlechten Tag im Büro. Heimkehr zur Frau, um dabei zu sein, wie die zweite Tochter das Licht der Welt erblickt. Kurz ein neues Leben in den Händen halten. Freude. Gefühle, die nur kennt, wer einmal bei einer Geburt dabei war. Dann sofortige Abreise. Emotionen abschütteln, ab ins Flugzeug nach Baku. Dort in einem Moment im Job einsteigen, in dem die gesamte Bude infrage gestellt wird. Anderen könnten da die Hände zittern. Und Yann Sommer? Fliegt durch seinen Strafraum wie ein junger Gott.