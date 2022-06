Highlights im Amateurfussball – Und am Ende geschieht das Unvorstellbare Die Meisterschaften auf den Berner Plätzen gehen zu Ende. Wir blicken zurück auf die Höhepunkte der Saison 2021/22. Adrian Horn Peter Berger Marco Spycher

Nach 37 Jahren ist Schluss

Beim letzten Heimspiel gegen Köniz wischt FCM-Trainer Kurt Feuz Tränen weg. Foto: Andreas Blatter

Unglaubliche 37 Jahre trainierte Kurt Feuz den FC Münsingen. Jetzt ist aber Schluss im Aaretal – «endgültig», betont er. Die Tränen kann der 69-Jährige zum Abschied nicht verstecken. Feuz zieht seinen Stil bis zuletzt durch, was bedeutet: Statt Verträge gibt es bei den Aaretalern nur Handschläge von ihm, pro Trainingsbesuch macht er ein Kreuzchen in seiner Spielerliste, und er hält den FCM nach einer schwierigen Saison in der 1. Liga. Ganz ohne Fussball bleibt «Föisi» auch in Zukunft nicht. Bei seinem Herzensverein YB übernimmt der frühere NLA-Verteidiger Scoutingaufgaben im Nachwuchsbereich.