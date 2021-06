Häusliche Gewalt in Frankreich – Und alle schauten weg Eine Frau erschoss ihren Ehemann, der sie vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen hatte. Umfeld und Behörden ignorierten den jahrelangen Missbrauch. Jetzt steht sie vor Gericht. Simon Widmer

Jahrelang missbraucht, bedroht, gedemütigt: Valérie Bacot . Foto: Ketty Beyondas (Journal Saône-et-Loire)

Am 13. März 2016 beschloss Valérie Bacot, ihrem Martyrium ein Ende zu setzen. Sie hielt die Gewalt nicht mehr aus, den sexuellen und psychologischen Missbrauch des Mannes, der zuerst ihr Stiefvater und danach ihr Ehemann war. Daniel P., 61, schlug, bedrohte, vergewaltigte und zwang die 40-Jährige, sich zu prostituieren.

Zur Tat kam es, weil sie an jenem Märzabend die Forderung eines brutalen Freiers nicht erfüllen wollte, worauf es zum Streit mit ihrem Mann kam. Es war das letzte Mal, dass er sie bedrohen würde. Sie nahm seine Waffe und schoss ihrem Mann in der Nähe einer Autobahnraststätte im ostfranzösischen Saône-et-Loire von hinten in den Kopf. Weil sie um ihr Leben fürchtete. Und weil sie Angst hatte, er würde die gemeinsame 14-jährige Tochter ebenfalls missbrauchen.