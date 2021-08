In Niederbipp – Unbewohntes Haus abgebrannt

Am Sonntagnachmittag ist in Niederbipp ein leerstehendes Haus in Brand geraten und niedergebrannt. Verletzt wurde niemand.

In Niederbipp ist am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einem Haus an der Unteren Dürrmühlestrasse ein Feuer ausgebrochen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sei das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden.

Im Einsatz standen 86 Angehörigen der Feuerwehren Bipp, Aare, Jurasüdfuss und Langenthal. Sie konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass das Gebäude komplett niederbrannte.

Ersten Abklärungen zufolge war das Haus nicht bewohnt. Es wurde niemand verletzt. Ein Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Gebäude konnte verhindert werden. Die benachbarten Gebäude wurden evakuiert. Deren Bewohner und Bewohnerinnen konnten nach dem Einsatz in ihre Häuser zurückkehren.

Für die Dauer des Einsatzes war die Untere Dürrmühlestrasse gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

pd/tag

