Foto: Jürg Spori

Rund um den Bundesplatz tut sich schon was. Unter den Schatten spendenden Lauben stehen vor allem junge Mensch in schwarz gekleidet in Grüppchen zusammen und warten. Nicht wenige tragen Masken und haben Transparente mitgebracht. Auch einige schwarze Mundschütze sind auszumachen. Auf dem Platz werden, so scheint, mobile Bühnen aus Holz aufgebaut. Im Moment ist der Altersdurchschnitt Anfang 20. Polizisten sind kaum auszumachen, wie ein Reporter vor Ort berichtet.