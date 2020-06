«Black Lives Matter»-Bewegung – Unbewilligte, aber vorbereitete Demo Heute findet in Bern erneut eine Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt statt. Es sieht nach einer friedlichen Kundgebung aus. Martin Burkhalter

Es ist der Slogan der Stunde: Schweigen ist Gewalt. Bilder von der Demonstration am Pfingstmontag im Rosengarten Bern. Foto: Susanne Keller

Die Proteste nehmen nicht ab. Ganz im Gegenteil. Auf der ganzen Welt gehen die Leute weiterhin auf die Strasse, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Drei Wochen, nachdem der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA ums Leben kam. Für heute ist auch in Bern eine Kundgebung angesagt. Und es werden noch mehr Leute erwartet als etwa am Pfingstmontag, als im Berner Rosengarten 250 Leute demonstrierten und am Freitagabend vor einer Woche rund 1000 Menschen durch die Stadt Biel zogen.