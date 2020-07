Polizei sucht Zeugen – Unbekannter verletzt Frau und raubt sie aus In Bern-Bethlehem raubte am Mittwochabend ein Unbekannter eine Frau aus. Das Opfer verletzte sich, der Täter konnte flüchten.

An der Kasparstrasse in Bern-Bethlehem raubte am Mittwochabend ein unbekannter Mann eine Frau aus. Wie die Kantonspolizei schreibt, war das Opfer kurz vor 19 Uhr mit dem Tram der Linie 8 von der Berner Innenstadt bis zur Haltestelle Bern-Bethlehem Kirche gefahren. Von dort aus ging sie zu Fuss weiter entlang der Eymattstrasse in Richtung Kasparstrasse.

Vor der Liegenschaft an der Kasparstrasse 15 ging ein Unbekannter die Frau an und stiess sie zu Boden. Der Täter stahl den Handtascheninhalt der Frau und flüchtete zu Fuss zurück in allgemeine Richtung Kirche. Die Frau verletzte sich beim Überfall leicht. Der zirka 180 bis 190 Zentimeter grosse Unbekannte trug zum Tatzeitpunkt schwarze Kleider.

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Überfalls. So sei es nicht auszuschliessen, dass der Täter der Frau bereits im Vorfeld der Ereignisse an der Kasparstrasse gefolgt war. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer +41 31 638 81 11 zu melden.

( ber )