Verkäuferin mit Messer bedroht – Unbekannter überfällt Bahnhofskiosk in Münchenbuchsee Am Freitag ist in Münchenbuchsee ein Raub auf einen Kiosk verübt worden. Der Täter flüchtete zu Fuss – ohne Beute.

Am Freitag kurz nach 15 Uhr wurde der Kiosk am Bahnhof in Münchenbuchsee überfallen.

Ein Mann betrat den Kiosk und bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer. Diese konnte sich in Sicherheit bringen, ohne auf die Forderung des Täters einzugehen, worauf dieser zu Fuss flüchtete.

Der Täter wird als zirka 30-jähriger Mann von schlanker Statur und zirka 170 Zentimetern Körpergrösse mit schmalem Gesicht beschrieben. Zur Tatzeit habe er eine dunkle Mütze und eine braune Jacke getragen.

Die Polizei sucht Zeugen – insbesondere einen zur Tatzeit ebenfalls im Kiosk anwesenden Mann mit einer orangen Jacke. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

PD/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.