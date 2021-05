Er flüchtete zu Fuss – Unbekannter raubt Tankstellenshop in Muri aus Am Freitagabend bedrohte ein unbekannter Täter die Angestellte des Shell-Tankstellenshops in Muri bei Bern mit einer Pistole und verlangte Bargeld. Der Mann befindet sich nach wie vor auf freiem Fuss.

Der Täter trug eine schwarze Stoffmaske, die in der Mitte eine vertikale, weisse Linie aufweist und schwarze Turnschuhe. Foto: zvg/Kantonspolizei Bern

Kurz vor 21.30 Uhr betrat ein unbekannter Täter am Freitagabend den Shop der Shell-Tankstelle an der Thunstrasse in Muri bei Bern. Er bedrohte die Mitarbeiterin an der Kasse mit einer Faustfeuerwaffe und verlangte Bargeld.

Als diese ihm die Beute ausgehändigt hatte, floh der Mann zu Fuss via Thunstrasse in unbekannte Richtung. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Samstagvormittag. Die Polizei konnte den Mann bisher nicht fassen.

Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht Zeugen. Foto: zvg/Kantonspolizei Bern

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen die Angaben zur Täterschaft machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 342 81 11 zu melden.

Der Täter wird als zirka 25- bis 30-jähriger Mann mit dunklem Teint beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke über einem grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Baseballmütze. Weiter trug er eine schwarze Stoffmaske, die in der Mitte eine vertikale, weisse Linie aufweist und schwarze Turnschuhe. Aussagen zufolge sprach er Berndeutsch.

chh/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.