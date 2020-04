Sie stand unter Schock – Unbekannter greift Frau mitten in der Nacht an In Biel ist in der Nacht auf den letzten Samstag eine Frau von einem unbekannten Mann tätlich angegangen worden. Sie wurde verletzt. Der Täter konnte flüchten.

Am vergangenen Samstag kam es an der General-Dufour-Strasse in Biel kurz nach Mitternacht zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Die Polizei rückte aus und traf an der Ernst-Schüler-Strasse auf die am Streit beteiligte Frau. Sie stand unter Schock und wurde von mehreren Passanten betreut. Sie hatte oberflächliche Verletzungen.

Offenbar hatte sich der Frau ein unbekannter Mann von hinten angenähert, als sie zu Fuss auf dem Trottoir entlang der Ernst-Schüler-Strasse von der Gartenstrasse in Richtung Stadtbibliothek unterwegs war. Auf Höhe der Hausnummer 15 griff der Mann sie dann unvermittelt tätlich an, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Als sie um Hilfe rief und Dritte herbeieilten, liess der Mann von ihr ab und flüchtete zu Fuss in Richtung Nidaugasse. Ein zur Hilfe geeilter Mann verfolgte den Flüchtenden.

Der Täter wird als dunkelhäutiger Mann von ca. 175-180 Zentimeter Körpergrösse zwischen 25 und 35 Jahren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine rote Oberbekleidung und eine Kappe oder Kapuze getragen haben.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen, insbesondere eine Frau und einen Mann, die sich um die Frau gekümmert, beziehungsweise den Flüchtigen verfolgt hatten. Sie, sowie andere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zum Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324’85’31 zu melden.

( chh/pd )