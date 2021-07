Vandalismus in Seedorf – Unbekannte zerstechen Reifen von über zwei Dutzend Autos Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen sind in Seedorf die Reifen zahlreichen Fahrzeugen zerstochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Samstagabend um 20 Uhr und Sonntagmorgen um 7 Uhr waren in Seedorf Vandalen am Werk: Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sind in diesem Zeitraum mehrere Autoreifen zerstochen worden. Die über zwei Dutzend betroffenen Fahrzeuge waren bei den Parkplätzen Gemeindehaus und Schützenmatte sowie am Chüssberg geparkt.

Die Polizei hat im Rahmen der Ermittlungen eine tatverdächtige Person angehalten. Für weitere Abklärungen sucht sie Zeugen. Wer Angaben zu den Vorfällen und zur mutmasslichen Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich unter +41 32 324 85 31 zu melden.

pd/ske

