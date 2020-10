Zwei Passagierinnen verletzt – Unbekannte werfen in Bern mit Steinen auf Trams und Bus Am Montagabend wurden in Bern zwei Frauen durch Steinwürfe auf Bernmobil-Fahrzeuge verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass eine Steinschleuder verwendet wurde.

Mehrere Trams wurden in Bern durch Steinwürfe beschädigt. Foto: zvg/Kantonspolizei Bern

Zwei Frauen sind am Montagabend durch Steinwürfe auf Trams und einen Bus in Bern leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach den Tätern, wie sie am Dienstag mitteilte.

Drei fahrende Trams sowie ein Bus von Bernmobil seien im Bereich der Brunnmattstrasse / Effingerstrasse / Schwarztorstrasse durch Steine beschädigt worden, schreibt die Polizei. Mehrere Scheiben seien zerborsten. Die Täterschaft habe womöglich eine Schleuder verwendet.

Durch die Steinwürfe wurden zwei Personen verletzt. Foto: zvg/Kantonspolizei Bern

Die Polizei, die kurz vor 19.50 Uhr alarmiert worden war, erliess am Dienstag einen Zeugenaufruf. Betroffen waren insgesamt drei Trams der Linien 7 und 8 sowie ein Bus der Linie 17.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer am Montagabend im Bereich Brunnmattstrasse/Effingerstrasse/Schwarztorstrasse verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich unter 031 638 81 11.

chh/sda