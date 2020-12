Vandalismus im Thuner «Strämu» – Unbekannte verschmierten die Rutschbahn Im Strandbad Thun wüteten am letzten Wochenende Vandalen. «Es ist himmeltraurig», sagt Gemeinderat Konrad Hädener. Janine Zürcher

Die Rutschbahn im «Strämu» wurde verschmiert. Foto: PD

Der Vorfall im «Strämu», sagt Gemeinderat Konrad Hädener (CVP), habe sich vermutlich in der Nacht vom letzten Freitag auf Samstag ereignet. «Ein Mitarbeiter des Amtes für Stadtliegenschaften hat die Schäden am Sonntag auf einem Spaziergang entdeckt», so der Bauvorsteher.

Unbekannte Vandalen brachen ins Strandbad ein und verschmierten zahlreiche Flächen, Abfallkübel, Scheiben, Holzwerk, Signaletik, die Seitenwände der neuen Schwimmbecken und auch die Rutschbahn. «Wir verurteilen diesen Vandalismus aufs Schärfste. Es ist himmeltraurig und frustrierend, dass der frisch sanierte ‹Strämu› mutwillig verschandelt wurde», sagt Hädener.