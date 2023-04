Einbruch in Laupen – Unbekannte stehlen Elektrowerkzeuge von Firmengelände Bei einer Firma in Laupen wurde in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen. Die Diebe schnitten einen Zaun auf, um sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen.

Die Täterschaft ist nach dem Einbruch in Laupen flüchtig. Foto: Peter Schneider (Keystone)

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte an der Laupenstrasse in Laupen auf ein Firmengelände eingebrochen und haben mehrere Arbeitsgeräte gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Einbruch zwischen Dienstagabend um 19 Uhr und Mittwochmorgen um 6 Uhr ereignet. Die Täterschaft verschaffte sich Zutritt zum Gelände, indem sie einen Zaun aufschnitt.

Die Diebe stahlen mehrere Akku-Elektrowerkzeuge aus Firmenfahrzeugen, fuhren mit einem unbekannten Fahrzeug davon und sind nach wie vor flüchtig.

Die Polizei sucht Zeugen.

PD/flo

