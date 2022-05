Polizei sucht Zeugen – Unbekannte sprengen im Berner Jura einen Bancomaten In der Nacht auf Samstag wurde in Reconvilier ein Geldautomat mit Sprengstoff geöffnet. Auch das Gebäude nahm dabei «beträchtlichen» Schaden.

Kurz nach 3 Uhr am Samstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten beim Coop-Supermarkt in Reconvilier gesprengt. Der Sprengsatz habe auch am Gebäude «beträchtlichen» Schaden angerichtet, teilt die Kantonspolizei Bern mit. Personen seien aber keine verletzt worden. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben, sagen die Behörden nicht.

Wegen der Spurensuche blieb das Einkaufszentrum am Samstag geschlossen, der Parkplatz war abgesperrt. Im Zuge ihrer Ermittlungen hofft die Staatsanwaltschaft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung und hat zu dem Zweck einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

PD/mb

