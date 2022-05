Fürstentum Liechtenstein – Unbekannte sprengen Bankomaten in Gamprin An Auffahrt ist in den frühen Morgenstunden bei der Landespolizei Liechtenstein die Meldung von einer Detonation beim Gemeindehaus Gamprin eingegangen.

Die Detonation hat am Gemeindehaus Gamprin erheblichen Sachschaden verursacht. (26. Mai 2022) Landespolizei Fürstentum Liechtenstein

In Gamprin im Fürstentum Liechtenstein direkt an der Schweizer Grenze haben Unbekannte am frühen Donnerstag einen Bankomaten gesprengt. Bei der Detonation beim Gemeindehaus entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Die Höhe der Beute war zunächst nicht bekannt.

Die Täter flüchteten mit einem Kleinwagen, wie die Liechtensteiner Landespolizei mitteilte. Eine Grossfahndung zusammen mit den Polizeien aus dem Kanton St. Gallen und aus Vorarlberg sowie dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) blieb zunächst ohne Erfolg.

Die Polizei war gegen 02.30 Uhr über die Explosion in dem Ort am Rhein alarmiert worden. Der Bankomat im Gemeindehaus befindet sich unmittelbar neben einer Strasse. Diese musste vorübergehend gesperrt werden, weil Trümmer auf der Fahrbahn zu liegen kamen, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Verletzt worden sei niemand.

SDA/chk

