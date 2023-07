Betonbrücke über die Emme – Unbekannte klauen Verbotsschilder – aus Frust? Die Brücke in der Neumühle ist so schwach, dass sie auch für Reiterinnen und Reiter eine Gefahr darstellt. Das mögen offenbar nicht alle glauben. Stephan Künzi

Auf der Neumühlebrücke bleiben Pferde verboten – auch nach dem Signaldiebstahl. Foto: PD

Ist es der Frust darüber, dass die Neumühlebrücke seit kurzem nicht nur für Autos und Motorräder, sondern auch für Reiterinnen und Reiter gesperrt ist? Fakt ist: Am Wochenende haben am Betonbauwerk, das sich in Lauperswil über die Emme spannt, einmal mehr die Vandalen zugeschlagen. Kurzerhand stahlen sie drei Strassenschilder, auf beiden Seiten das Reitverbot, auf einer Seite zusätzlich auch das Fahrverbot. Das sei «weder lustig noch intelligent» und werde bei der Polizei angezeigt, droht die Gemeindeverwaltung.