Mitten im Flyer-Dschungel – Unbekannte Glaubensgemeinschaft wirbt an Uni Bern Die religiöse Vereinigung gehe verdeckt vor. Dies wecke den Verdacht, dass sie etwas zu verbergen habe, sagt Religionsexperte Georg Schmid. Jana Kehl

Mit frohen Farben und einer Telefonnummer sollen Bibelstunden auch bei Berner und Zürcher Studierenden Interesse wecken. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Anschlagbrett einer Uni werben ganz viele Menschen für ganz viele Dinge: Yogastunden, Schreibkurse, Paarberatung. An der Universität Bern ist das nicht anders. Nur hängt am Brett des Historischen Instituts noch ein anderer Flyer. Gross prangt dort die Aufschrift «We need a fresh wind from heaven», auf Deutsch «Wir brauchen einen frischen Wind vom Himmel». Es handelt sich um Werbung für Bibelstunden. Weitere Informationen erhalten Interessierte nur telefonisch.