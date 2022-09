Luft raus, Markenembleme weg – Unbekannte demolieren in Bern über 20 Autos In der Nacht auf Dienstag wurden in der Berner Innenstadt mindestens 20 Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Nägeligasse in der Berner Innenstadt: Unter anderem hier beschädigten Unbekannte mehrere parkierte Autos. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Am späten Montagabend und in der Nacht auf Dienstag meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei, weil diverse Autos in Bern beschädigt wurden. Bei über 20 Autos, die an der Kochergasse, Hodlerstrasse und an der Nägeligasse standen, wurde die Luft aus den Reifen gelassen.

Zudem seien «diverse Markenembleme gewaltsam entfernt» worden, wie es in einem Communiqué der Kantonspolizei Bern heisst. Es sei nicht ausgeschlossen, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, schreibt die Polizei weiter.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen, die Angaben zur Täterschaft machen können: 031 638 81 11.

PD/chh

