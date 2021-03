Abo Antennen im Visier Erpresser drohen Swisscom, Sunrise und Salt – sie wollen Millionen für Kinder

Unbekannte haben einen Brandanschlag auf eine Mobilfunkanlage in Uttigen BE verübt. Sie wollen weitere Antennen zerstören, wenn die drei Betreiber nicht einen Betrag in Millionenhöhe zahlen.