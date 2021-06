Regierungsprogramm 2021–2024 – Unbedingter Wille zur Zuversicht Berns Gemeinderat stellt die nächsten vier Jahre unter das Motto «Stadt der Nachbarschaften». Die obersten Werte: Sicherheit und Zuversicht. Christoph Hämmann

Der Gemeinderat hat für die kommenden vier Jahre seine Ziele definiert: Reto Nause, Franziska Teuscher, Alec von Graffenried, Marieke Kruit und Michael Aebersold (von links) im Garten des Erlacherhofs. Foto: Adrian Moser

Die Berner Stadtregierung machte einen gut gelaunten Eindruck, als sie am Mittwoch an einer Medienkonferenz ihre Legislaturrichtlinien 2021–2024 präsentierte. Klar, rund um den Anlass hielt das fünfköpfige Gremium seine letzte Sitzung vor den Sommerferien ab, das hat vielleicht geholfen. Noch stärker dürfte aber die Einsicht gewirkt haben, dass mit gutem Beispiel vorangehen muss, wer Werte vermitteln will.

Sicherheit und Zuversicht: Das ist, was der Gemeinderat der Stadtbevölkerung in der nächsten Zeit zuvorderst mitgeben möchte. Angesichts der aktuellen Verunsicherung – die in der Stadt Bern wegen Corona und der finanziellen Misere gleich eine doppelte ist – will der Gemeinderat «Sicherheit vermitteln», wie Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) erklärte. «Ziel ist die Gewährleistung der wirtschaftlichen und sozialen Sicherheit der gesamten Stadtbevölkerung.»