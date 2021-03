Tötungsdelikt im Kiental – «Unauffällig, umgänglich, aber kauzig» Der Mann, der zwei Männer in die Schlucht gestossen haben soll, war in seinem Wohnort Aeschi seit der Verhaftung als mutmasslicher Täter bekannt. Zwei Dorfbewohner berichten. Hans Peter Roth

Aeschi über dem Hochnebel. Foto: Bruno Petroni

Das Ehepaar*, in ähnlichem Alter wie der mutmassliche Täter, der 2019 im Kiental zwei Menschen in den Abgrund stiess, sitzt beim Kaffee. «Also tatsächlich!» Nachdenklich stützt er den Kopf auf den Küchentisch. «Das dachte ich, als ich es aus den Medien vernahm. Es war ja im Dorf längst vorher bekannt, dass er es war. Aber irgendwie willst du es doch nicht ganz wahrhaben.»

Unheimlich: Noch in der Sommerhälfte 2019, also bereits nach Auffinden eines vermutlich in den Tod gestossenen jungen Mannes bei der Griesalp im Kiental, sei er gemeinsam mit einem Bekannten und dem mutmasslichen Täter in Aeschi an einem Tisch gesessen. «Er zahlte mir den Kaffee.» Der Mann, der nun im vorzeitigen Strafvollzug sitzt, habe Bilder gezeigt vom Bauernhof ausserhalb von Aeschi, wo er wohne und den er teils neu gestrichen habe.