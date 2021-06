Energiewende beschleunigen – Umweltschützer sollen entmachtet werden Simonetta Sommaruga will bei strittigen Energieprojekten Konsens herstellen – mit einem runden Tisch. Parlamentarier haben andere Pläne. Die Kantone protestieren. Stefan Häne

Bei der Triftbrücke im Kanton Bern ist ein Stausee geplant. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Am Montag hat die Umweltministerin in Bern hinter verschlossenen Türen zum runden Tisch geladen – mit Kantonsvertretern, Akteuren der Energie- und Wasserwirtschaft sowie Umweltschützern. Simonetta Sommaruga will ein «gemeinsames Grundverständnis für die Herausforderungen der Wasserkraft entwickeln». Wie lässt sich die Energiewende schaffen, ohne dass die Versorgungssicherheit und der Naturschutz darunter leiden? Das Spannungsfeld ist gross – auch bei anderen erneuerbaren Energien.

Einer der Knackpunkte sind die Bewilligungsverfahren. Bis in der Schweiz zum Beispiel ein Windpark realisiert ist, vergehen nicht zuletzt wegen Einsprachen in der Regel mehr als zwanzig Jahre, in der Europäischen Union sind es vier bis sechs. Rund 300 Windenergieanlagen stecken in der Schweiz in Verfahren oder warten auf Gerichtsentscheide. «Die lange Planungsdauer ist ein Problem», sagt Anita Niederhäusern, Sprecherin des Verbands Suisse Eole. «Wir müssen einen Weg finden, um diese zu verkürzen.»