Protestaktion in Bern – Umweltaktivisten klettern auf Baukran beim Bundesplatz Aktivisten sind am Samstagvormittag auf einen Kran beim Bundesplatz geklettert, um auf den Earth Overshoot Day aufmerksam zu machen. UPDATE FOLGT

Die Greenpeace-Aktivisten bei der waghalsigen Aktion am Samstagvormittag. Foto: Jürg Spori

Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace sind am Samstagmorgen auf einen Kran am Bundesplatz in Bern geklettert. Ziel der Aktion: Die Umweltorganisation will auf den sogenannten Earth Overshoot Day aufmerksam machen. Er markiert das Datum, an dem die Nachfrage der Menschheit nach ökologischen Ressourcen und Dienstleistungen in einem Jahr das übersteigt, was die Erde im gleichen Zeitraum regenerieren kann.



Die Polizei ist laut einem Augezeugen vor Ort und hat eine Sperrzone errichtet.





awb

